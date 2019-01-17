غلق باب الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عن غلق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة للفترة المقبلة من الدورة الحالية 2017/2020، عصر اليوم الخميس.

وأضاف البيان: “سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الوقت المحدد، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 من شهر فبراير المقبل، عند الواحدة ظهرًا، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض”.

وفتحت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باب الترشح على منصب رئيس مجلس إدارتها، بداية من يوم 8 يناير ولمدة 10 أيام.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الشهر الماضي، بعد إعفائه من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.