غوميز مُغردًا بالعربية: كل الاحترام لهذا الشخص.. دعمه يُساعدني

المواطن - مروة نبيل

حرص الفرنسي بافيتيمبي غوميز على شكر المشجع الهلالي أبو فهد العفيصان، لدعمه الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بشكل مستمر.

ونشر غوميز صورة له بصحة المشجع الهلالي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها باللغة العربية قائلًا: “كل الاحترام لهذا الشخص.. دعمه يساعدني للنجاح مع الهلال كثيرًا”.

وتابع غوميز تغريدته قائلًا: “لقائي اليومي له يعد من أسعد لحظات يومي.. أتمنى أن أدخل السعادة للهلال وبذلك أجعلك دومًا سعيدًا.. إن شاء الله”.

واعتاد المشجع أبو فهد العفيصان على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل يومي طوال السنوات الماضية، ما دفع غوميز لشكره عبر “تويتر”.

ولاقت تغريدة غوميز باللغة العربية تفاعلًا كبيرًا عبر “تويتر”، حيث أعربت الجماهير عن سعادتها لهذه البادرة الطيبة من اللاعب الفرنسي، خاصة أن العفيصان دائم الدعم لنادي الهلال.