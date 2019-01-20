غوميز هدف #الهلال .. بدأ مسيرته مع آرسنال وفيفا منعه من تحقيق حلمه

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز جناح نادي أتالانتا الإيطالي حديث الساعة بين جماهير نادي الهلال، خاصة بعد رفض نادي أتالانتا العرض الأخير والمُقدم من أزرق العاصمة لضم اللاعب الأرجنتيني.

وكان نادي الهلال سعى منذ بداية شهر يناير الجاري للتعاقد مع غوميز، لكن نادي أتالانتا رفض العرض الأول والذي كانت قيمته 15 مليون يورو.

ويعد أليخاندرو غوميز أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في التألق مع نادي أتالانتا خاصة في بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، كما سبق له اللعب مع نادي كاتانيا الإيطالي في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.

فيفا يرفض طلبه

ويذكر أن أليخاندرو غوميز تمنى تمثيل المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في السنوات الأخيرة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اعترض على طلب غوميز خاصة أنه لا يملك جواز سفر إيطالياً للعب مع المنتخب الأتزوري.

كما أن اللاعب غوميز لا يملك أي أصول إيطالية لتمثيل الأتزوري، فرفض فيفا طلبه ليضطر اللاعب للاستمرار في تمثيل المنتخب الأرجنتيني حتى وصل إلى المنتخب الأول.

ويذكر أن غوميز بدأ مسيرته مع نادي آرسنال دي ساراندي الأرجنتيني حيث لعب لهم بداية من عام 2005 حتى عام 2009.

وخاض غوميز فترة احترافية قصيرة في الدوري الأوكراني مع نادي ميتاليست خاركييف الأوكراني في الفترة من عام 2013 حتى 2014.

ويلعب غوميز مع نادي أتالانتا منذ عام 2014، حيث سبق وأن اهتم نادي روما الإيطالي بضمه لكنه فضل البقاء مع أتالانتا.