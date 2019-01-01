فاردي يقود ليستر سيتي لإسقاط إيفرتون

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي منافساته في عام 2019، بالفوز خارج ملعبه على إيفرتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول ليستر سيتي وإيفرتون هز الشباك في الشوط الأول، إلا أنها محاولاتهما لم تنجح، وتمكن جيمي فاردي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 59، بعد تمريرة مميزة من ريكاردو بيريرا.

ويأتي فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي اليوم بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام كارديف، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون عند 27 نقطة، في المركز العاشر بشكل مؤقت بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.