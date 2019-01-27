فاطمة الحربي .. سعودية ساهمت في تغيير أنظمة أبل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاعت فاطمة الحربي جذب الانتباه للأوساط التقنية في المملكة والعالم، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية في أنظمة شركة أبل الأميركية العملاقة.

وأعطى هذا الحدث الذي قوبل بالشكر والتقدير من جانب الشركة الأميركية العملاقة انطباعًا بمدى التطور الحاصل في المملكة والفرص المتاحة للسيدات في البلاد خلال الفترة الماضية.

مراحلها التعليمية

الحربي بدأت الحياة العلمية بشكل تخصصي في جامعة الملك عبد العزيز عام 2005، واستطاعت الحصول على بكالوريوس العلوم عام 2009.

لم تتوقف الحربي عند هذه المنزلة العلمية الكبيرة، حيث سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية والتحقت هناك بجامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس عام 2011، وحصلت على الماجستير في علوم الكمبيوتر عام 2013.

وواصلت الحربي رحلتها التعليمية الطويلة، بالحصول على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في الفترة من 2014 حتى 2019.

الخبرات العملية

بالتزامن مع رحلتها التعليمية، كان للحربي تجارب كبيرة على المستوى العملي، حيث عملت في 2013 كمدرسة مساعدة، ثم محاضرة في معه “ITT” الفني في الفترة من مارس 2014 وحتى يونيو من العام نفسه.

وعملت الحربي محاضرة أيضًا في جامعة طيبة بالمدينة، ثم عادت لجامعة كاليفورنيا لتحصل على الدكتوراه من هناك، وتعمل في مجالات أبحاث الخريجين.