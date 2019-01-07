فايز المالكي يرد على تهديد داوود الشريان: والله بأخذ حقي غصباً عن خشمك

المواطن - الرياض

أبدى الفنان فايز المالكي تعجبه من تهديدات رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون داوود الشريان بملاحقته قانونياً بخصوص مستحقاته المالية، وذلك خلال تغريدة لخبر منشور على صفحات إحدى الصحف.

ونشر المالكي، عبر حسابه في “تويتر” صورة للخبر، يحمل في عنوانه تصريحاً لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث يهدد الفنان فايز المالكي بالملاحقة القانونية باتهام الأخير بمحاولة رشوة موظف عام.

وقال المالكي في تغريدة معلقاً على الخبر: “كل ما أشوف هالخبر أستغرب كثير لو أن هالشخص طبق كل كلامه في برنامج الثامنة كان أنصفني بدل أن يتهمني بما كتب في الخبر لكن والله أني بأخذ حقي وبشرع الله وغصباً عن خشمك الحمد لله أننا في بلد يحكم بشرع الله وسنة رسوله”.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة، التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حمايةً للمال العام وحقوق منسوبيها.