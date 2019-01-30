فايع الألمعي باكيًا: حسن عسيري صاحب فضل كبير عليّ

المواطن - عسير

استضافت جمعية الثقافة والفنون في أبها أمس الثلاثاء، الفنان فايع الألمعي في أمسية فنية للحديث حول تجربته الفنية بعنوان “تجربتي مع الفن” بعد فوزه بجائزة ضياء عزيز للبورترية ٢٠١٨م، وذلك في قاعة المحاضرات في مقر الجمعية بمركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة.

وانطلقت الأمسية بفيلم توثيقي عن الضيف شارك فيه نخبة من فناني المنطقة عقب ذلك تحدث الفنان فايع الألمعي عن بدايته في سبر أغوار الفن التشكيلي وعلاقته بقرية المفتاحة التشكيلية التي أسهمت في صقل وتنمية الحس الإبداعي لديه.

وكشف الألمعي عن تقديمه لبحث جامعي قبل 30 عامًا حول الطراز المعماري العسيري، مدينًا بالفضل في نجاحه للفنانين حسن عسيري وعايض عباس حيث قدما له كثيرًا من الدعم والمساندة.

وقال باكيًا: كان حسن عسيري، رحمه الله، صاحب فضل كبير عليَّ.

وتناول الألمعي دور الجهات التعليمية والثقافية في تأسيس بناء فن تشكيلي متطور من خلال حصص التربية الفنية والمشاركة مع جمعية الثقافة والفنون والرئاسة العامة لرعاية الشباب في معارض تشكيلية متنوعة.

وأكد الفنان فايع الألمعي أن توجه المملكة للاعتناء أكثر بالفنون عبر وزارة الثقافة وقبلها هيئة الثقافة مع جهود مؤسسة مسك في توسيع دائرة الاهتمام والتشجيع الفنانين والفنانات تسهم جميعها في توفير بيئة خصبة للإبداع.

وفي ختام الأمسية، كرم مدير الجمعية أحمد السروي ضيف الأمسية.