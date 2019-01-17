فتح التقديم على وظائف جميع المدارس الأهلية عبر طاقات.. هنا الرابط

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم، بالأمس، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم الأهلي.

وفي التفاصيل، أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميماً لمديري إدارات التعليم، تضمن الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف التعليمية الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط التالي (اضغط هنا)، والتي تتيح للمواطنين الباحثين عن العمل الاطلاع والتقديم عليها.

وأكد التعميم، على جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وذلك اعتباراً من تاريخه ولنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1440/6/2هـ.