فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بمديرية الأمن العام

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بالأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد (14/ 5/ 1440هـ)، وحتى يوم الخميس (18/ 5/ 1440هـ).

وكشفت الإدارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل المعدل التراكمي عن (65%) ولا تزيد مدة التخرج عن خمس سنوات.

3- يفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

4- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (50%).

5- ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

6- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية النهائية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

7- ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

8- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

10- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

11- أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول ولا يوجد عليه مخالفات مرورية.