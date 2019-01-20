فتح باب تسجيل الإعلاميين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

المواطن - واس

أعلنت اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور عن فتح باب التسجيل للإعلاميين لتغطية فعاليات المهرجان في نسخته الأولى, الذي ينطلق في 25 يناير الجاري, ويستمر حتى 3 فبراير المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي (هنا) ، وخصصت اللجنة مركزا للإعلاميين في مقر الفعاليات يشتمل على جميع التجهيزات الاعلامية المطلوبة لتغطية هذا الحدث.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعد الأكبر محلياً وإقليمياً، ومن المقرر أن يضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، والسباقات التي تقام لأول مرة ، وعدداً من الأنشطة التي تستهدف العائلات والشباب على مدار 10 أيام من الزخم الثقافي والترفيهي.