فتح حساب الراجحي.. خدمة إلكترونية جديدة لإدارة الأموال بسهولة وأمان

المواطن - الرياض

أطلق مصرف الراجحي مؤخراً خدمة فتح الحساب الجاري عبر موقع المصرف الإلكتروني على الإنترنت في أي وقت على مدار الساعة من أي مكان في العالم ودون الحاجة لزيارة الفرع والبدء فوراً في إدارة الأموال والحساب بكل أمان وسهولة.

وبالتعاون مع برنامج النفاذ الوطني الموحد الحكومي لن يحتاج العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات مصرفية خاصة ومحددة.

ويمكن للعميل من خلال فتح حساب الراجحي التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية أسرع وإصدار بطاقة الصراف الآلي آلياً وفورياً ومواصلة إدارة الحساب عبر قنوات المصرف الإلكترونية.

وتتيح خدمة فتح حساب الراجحي تنفيذ العديد من الخدمات منها خدمة تحويل الأموال، وسداد الفواتير، والأوامر المستديمة، وكشوفات الحساب باللغتين العربية والإنجليزية وغيرها من الخدمات.

وتتميز الخدمة الجديدة بالسهولة الفائقة عند فتح الحساب وتحديد الفرع الذي يرغب العميل في التعامل معه ومن ثم استخدام جميع قنوات المصرف الإلكترونية إضافة إلى التسجيل في خدمة المباشر وتنفيذ المدفوعات الحكومية وكل الخدمات الأخرى.