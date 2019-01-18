فترة حرة للاعبي الأخضر.. والتجمع في الشارقة
قبل مباراة اليابان المقبلة

فترة حرة للاعبي الأخضر.. والتجمع في الشارقة

2019/01/18
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني للأخضر بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية تدريب اليوم الجمعة، على أن يكون التجمع مساءً في الشارقة.

وعاود الأخضر تدريباته، صباح اليوم الجمعة، حيث اكتفى بيتزي بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي.

وواصل ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي وياسر الشهراني التمارين الخاصة لكل منهما، في انتظار وصولهما إلى الجاهزية الكاملة، تمهيدًا لمشاركتهم في المباريات.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الياباني، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، في الثانية ظهرًا يوم الاثنين المقبل، على ملعب نادي الشارقة.



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