فجر الاثنين.. خسوف كلي للقمر في سماء المملكة

المواطن - الرياض

يشهد فجر الاثنين المقبل حدوث خسوف كلي للقمر، ويمكن مشاهدته كخسوف جزئي في بعض مناطق المملكة، خاصة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بينما يشاهد من الشرقية بنسبة أقل، في حين يشاهد بنسبة أكبر في سواحل تبوك.

وأوضح الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أن الأرض ستتعامد مع الشمس والقمر فجر الاثنين 21 يناير الجاري، ويبدأ القمر الساعة 6:33 في الاختفاء تحت ظل الأرض، ليختفي تماما عند الساعة 7:41 صباحاً، ثم يبدأ الخسوف في الانجلاء ليخرج القمر من تحت ظل الأرض تماماً عند الساعة 9:51 صباحاً.

ويتوقع أن يشهد معظم سكان المملكة الخسوف كونه يبدأ بعد صلاة الفجر، ويشاهد كخسوف جزئي في المملكة، وبنسبة أقل في الجنوب والشرق وبنسب أعلى نسبيا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة، بينما يشاهد بنسبة 90% في الشمال الغربي وسواحل منطقة تبوك، بينما يشاهد كخسوف كلي في مصر وغربها.