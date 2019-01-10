فجر السعيد ردًا على صفاء الهاشم : “بديتي ترجعين لخطچ الصحيح”

المواطن - متابعة

أشادت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد بأداء عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم التي تتولى فتح ملف الجنسيات المزورة.

وعلقت فجر السعيد على السؤال الذي تقدمت به الهاشم لوزير الداخلية الكويتي لبيان عدد الحاصلين على الجنسية الكويتية من حاملي إحصاء 56 بقولها :” بديتي ترجعين لخطچ الصحيح” في إشارة إلى التزام النائبة بما تعهدت به في برنامجها الانتخابي حول ما يسمى الجنسيات المزورة.

كلام فجر السعيد جاء خلال حلقة الأربعاء من برنامج “هنا الكويت” على قناة “سكوب”، حيث تطرقت إلى العديد من القضايا السياسية والفنية المحلية.

كما أشادت فجر السعيد بالنائب رياض العدساني الذي وصفته بأنه” أقوى نائب في المجلس” حتى الآن حسب قولها.

والمعروف أن فجر السعيد هي كاتبة دراما ومنتجة كويتية، اشتهرت بكتاباتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.

في البداية كانت فجر السعيد تكتب للإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير.

وبالإضافة إلى كونها كاتبة فإنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني.

وفي 7 يوليو 2007 افتتحت قناة تلفزيونية هي قناة سكوب التي تتبع شركتها، في الوقت الحاضر لا يقتصر عمل شركتها على إنتاج الأعمال التي تكتبها فقط بل إنه منذ عام 2005 بدأت بالتوسع وإنتاج أعمال لكتاب آخرين.

في نوفمبر 2018 خاضت تجربة التقديم التلفزيوني خلال قناتها سكوب وذلك في البرنامج السياسي المنوع «هنا الكويت».