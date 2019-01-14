فرق مراقبة بيئية في عسير لمواجهة المخالفات وحماية الثروات الطبيعية

المواطن - سعيد مشهور - أبها

دشن مدير إدارة البيئة، المهندس علي صالح شفلوت، نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس فيصل بن حسين آل زياد، انطلاق فرق مراقبة البيئة، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من مقر الفرع.

وأكد المهندس ابن شفلوت أن مراقبي البيئة باشروا أعمالهم الميدانية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للحد من التعديات على البيئة.

وأوضح أن من مهام مراقبي البيئية هو المشاركة في أعمال حماية الغطاء النباتي على مستوى منطقة عسير، من أجل الحدّ من المخالفات البيئية كالاحتطاب والرعي الجائر، وضبط المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية بحيث إن دوريات مراقبي البيئة تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لحماية البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض.

وتم التعاقد مع الشركة العالمية الحراسات الأمنية للقيام بهذه المهمة تحت إشراف فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات ومركز منطقة عسير، حيث تأتي تلك الخطوة الهامة كجزء من جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته بتوجيهات ودعم وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه ومتابعة وكيل الوزارة للبيئة.