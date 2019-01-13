فرنانديز #الفيحاء ينضم إلى #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء عن موافقته رسميًا على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، التشيلي روني فرنانديز إلى صفوف النصر الإماراتي.

وأشار نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن روني فرنانديز سينضم إلى صفوف النصر الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

ومن جانبه، حرص نادي النصر الإماراتي على توجيه الشكر إلى مسؤولي الفيحاء، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي يشكر إدارة نادي الفيحاء على تسهيل إعارة اللاعب روني فرنانديز مؤكدًا على عمق وقوة العلاقة بين الأندية السعودية والإماراتية”.

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء جدد عقد روني فرنانديز لمدة عام إضافي حتى يوليو 2021، بعد تألقه اللافت مع الفريق البرتقالي خلال الفترة الماضية.

وانضم المهاجم التشيلي روني فرنانديز، صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صيف عام 2017، قادمًا من بوليفار البوليفي لمدة 3 سنوات.

وتألق روني فرنانديز بشكل لافت مع الفيحاء، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وشارك في 13 مباراة هذا الموسم بمعدل 1163 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف.