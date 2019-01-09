فرنانديز مستمر مع #الفيحاء حتى 2021

المواطن - مروة نبيل

جدد مجلس إدارة نادي الفيحاء عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، التشيلي روني فرنانديز، لمدة عام إضافي حتى يوليو عام 2021.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع روني فرنانديز بحضور عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، محمد الدهش.

وكان المهاجم التشيلي روني فرنانديز، صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صيف عام 2017، قادمًا من بوليفار البوليفي لمدة 3 سنوات.

وتألق روني فرنانديز بشكل لافت مع الفيحاء، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وشارك في 13 مباراة هذا الموسم بمعدل 1163 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.