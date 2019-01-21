فرنسا تغرم جوجل 57 مليون دولار لهذا السبب!

المواطن - متابعة

غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفا بت 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، أمس الاثنين؛ لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل بشكل ملائم على الموافقات اللازمة لنشر إعلانات وفقًا لاهتماماتهم الشخصية.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من عشرين عامًا.

وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة في المائة من الإيرادات العالمية على المخالفات.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان: ”حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة“.

وأصدرت جوجل بيانًا قالت فيه: إن الناس ”يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا“.