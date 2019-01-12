فرنسا تكشف الأعداد الحقيقية لضحايا انفجار باريس

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تسبب الانفجار القوي الذي وقع في أحد المخابز بوسط العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم السبت، في مقتل اثنين من رجال الإطفاء وعشرات الجرحى، العديد منهم في حالة خطيرة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال مكتب الادعاء في باريس إن اثنين من رجال الإطفاء لقيا حتفهما، بعد أن تسبب تسرب للغاز في انفجار هائل بمخبز في وسط باريس.

وقال مكتب الادعاء إن 37 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار منهم عشرة في حالة خطيرة بعد أن ذكرت تقارير أولية خاطئة أن أربعة أشخاص قتلوا.

ووقع الانفجار، الذي حطم النوافذ في المباني المحيطة وألحق أضراراً بعدد من السيارات المتوقفة، في حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت فرنسا، وذلك في أحد المخابز بشارع “دي ترفيسي” في الدائرة التاسعة المزدحمة بالمدينة.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين في موقع الحدث، إن نحو 200 من رجال الإطفاء حُشدوا لمكافحة الحريق وإنقاذ السكان في المباني المجاورة.

وقال ممثل الادعاء في باريس إن الانفجار يعتقد أنه نجم عن “تسرب الغاز”، نافيًا أن يكون هناك أي شبهة جنائية في الحادث.