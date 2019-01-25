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توعدت فرنسا إيران بعقوبات مشددة حال لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية.

وقالت فرنسا: جاهزون لفرض عقوبات مشددة على إيران إذا لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.