المواطن - متابعة
توعدت فرنسا إيران بعقوبات مشددة حال لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية.
وقالت فرنسا: جاهزون لفرض عقوبات مشددة على إيران إذا لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
توعدت فرنسا إيران بعقوبات مشددة حال لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية.
وقالت فرنسا: جاهزون لفرض عقوبات مشددة على إيران إذا لم يحصل تقدم في محادثات الصواريخ الباليستية بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
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