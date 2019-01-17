فريق طبي يقطع مسافة 165 كم للاطمئنان على صحة طفل أجرى جراحة نادرة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

في بادرة طيبة، قطع مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي يرافقه فريق طبي وإداري؛ مسافة 165 كلم تقريبا وذلك لزيارة الطفل طلال في منزل أسرته بمحافظة المجاردة، وتهنئتها بنجاح عملية ابنها.

وكان الطفل طلال قد خضع مؤخرا لعملية جراحية نوعية ناجحة في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح انحراف العمود الفقري لديه، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

واطمأن الفريقان الطبي والإداري على صحة طلال والذي يتمتع الآن بصحة جيدة ولله الحمد ، وقدما التهنئة لأسرته ونقلا لها تحيات مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، مؤكدين أن العمل الصحي هو رسالة سامية لا تنتهي بزمان ولا تتقيد بمكان.

وضم الفريقان كلا من نائب مدير المستشفى الدكتور هاشم الغامدي والمساعد المالي محمد شبلان والمدير الطبي الدكتور مهدي القرني.