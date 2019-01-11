فعاليات ثقافية وندوات طبية في مهرجان ساحل عسير للتراث البحري

المواطن - أحمد الشهري - القحمة

افتتح رئيس مركز القحمة عيسى بن علي العرافي وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمركز مساء أمس مهرجان ساحل عسير للتراث البحري في نسخته الثانية الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على شاطئ القحمة .

وتجول رئيس المركز داخل المعارض والتي ضمت المعرض البحري، وأدوات السلامة، وعيادة مكافحة التدخين ، والأسر المنتجة ، واستمع لشرح مفصل عن الأركان والأقسام التي يحويها المعرض .

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس المركز كلمة رحب فيها بجميع الحضور من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، مشيدا بالدور الكبير الذي قدمته بلدية الساحل ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في تجهيز وتهيئة المكان.

وأكد أن رعاية أمير المنطقة للمهرجان تؤكد دعم سموه للسياحة المستدامة على مدار العام ، وتطوير المنتجات والبرامج السياحية ومنها مهرجان ساحل عسير للتراث البحري.

وأفاد بأن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات منها أمسيات شعبية ، وندوات طبية ، عروض ألعاب الخفة، فرقة صدى الجنوب الترفيهية، وبيّن أن المهرجان سيستمر لمدة عشرة أيام، فيما ألقيت كلمة المجلس البلدي ألقاها بالنيابة عنهم إبراهيم آل ناصر، ثم كلمة الأهالي، فيما ألقيت عدة قصائد نبطية نالت استحسان الحضور، وفي نهاية الحفل كرم رئيس المركز أسر شهداء الواجب، وعددًا من الإدارات الحكومية والأمنية التي أسهمت بنجاح الحفل.