فعلة مشينة داخل الحمام تضع لاعب الدوري الإنجليزي في موقف حرج

المواطن - متابعة

تورط نجم رياضي يحمل قميص أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فضيحة داخل حمام في ملهى ليلي في بريطانيا.

وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أن لاعبا شهيرا في البريمرليغ، لم تكشف عن اسمه، تعرض للطرد من ناد ليلي بعدما جرى ضبطه يتعاطى الكوكايين داخل مرحاض.

وتابعت أن اللاعب كان في النادي رفقة زملاء له بالفريق للاحتفال بالكريسماس، مشيرا إلى أنه “فقد وعيه بشكل كامل وواجه موقفا محرجا”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب أحدث فوضى في المكان، قبل أن يتدخل أحد مسؤولي النادي لإخراجه من الباب الخلفي، وطلب سيارة أجرة لنقله إلى منزله.