فلاي إن يطلق خدمة العطلات السياحية إلكترونياً

اامواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

تحت شعار العالم بين يديك أطلق موقع فلاي إن (هنا)، الرائد في مجال السفر والسياحة عبر الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، خدمة “عطلات”، حيث يقدم الموقع من خلال الخدمة الجديدة العديد من العروض المتنوعة لمختلف الرحلات السياحية في جميع أنحاء العالم، وتشمل الخدمة حجوزات الطيران والفنادق، والجولات السياحية وحجزها مقدماً من خلال الموقع، وإنهاء كافة إجراءات الرحلة بما في ذلك الاستقبال والتوديع إلى المطار وأكثر.

وصمم فلاي إن خدمة العطلات بطريقة تسهل من اختيار العميل للعطلة التي تناسبه، فهناك تصنيف لنوعية الرحلات لتناسب كافة الأذواق، مثل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات المخصصة لقضاء شهر العسل، والعطلات البحرية، ورحلات المغامرات، وحتى العطلات الثقافية، وهو ما يسهل على العميل اختيار الوجهة التي تناسب احتياجاته وذوقه أيضاً، فبمجرد أن يختار العميل باقة الرحلات الثقافية على سبيل المثال يبدأ الموقع بعرض الرحلات للأماكن التاريخية والأثرية حول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار الرحلات لمحبي المغامرة أو الرحلات الشاطئية وهكذا، وفق اختيارات متنوعة من خلال القاعدة الكبيرة من خطوط الطيران والفنادق والمنتجعات العالمية، التي تصل إلى 450 شركة طيران محلية ودولية وأكثر من 600,000 فندق ومنتجع حول العالم، كما يوفر الموقع خيارات دفع متعددة، مما يسهل على مستخدميه إجراء حجوزاتهم بكل سلاسة ويسر.

ويخصص فلاي إن لعملائه إمكانية الحجز عن طريق الاتصال بالرقم 920018777 لسهولة إجراء كافة التعديلات والطلبات الأخرى عن طريق التواصل مع أحد الخبراء السياحيين، هذا بالإضافة إلى سهولة اختيار برنامج العطلات بمرونة كبيرة ضمن باقة واسعة من الخيارات، سواء للأماكن أو الفنادق في أي بلد يختاره العميل.

وقال فيصل الحميضي، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي إن : أودّ أن أشكر عملاءنا على ثقتهم الغالية فيما نقدمه لهم من خدمات، ونعدهم بأن نظل في الصدارة، وأن نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتهم، وأن يضيف موقع فلاي إن على الدوام المزايا السياحية المتعددة، التي تبدأ مع حجز الرحلة وتستمر إلى أن يصل العميل إلى وجهته السياحية بكل سهولة.

هذا ونال فلاي إن العديد من الجوائز والتكريمات نظير التميز الكبير في الخدمات السياحية التي يقدمها لعملائه، كما حصل الموقع على جائزة أفضل شركة سفر وسياحة للحجز عبر الإنترنت في الشرق الأوسط لخمس مرات على التوالي، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.