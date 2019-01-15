فلسطين تتعادل مع #الأردن .. وتحفظ آمالها في التأهل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة فلسطين والأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأت مباراة فلسطين والأردن بضغط من منتخب النشامى، وكاد أن يهز الشباك من ركلة ركنية، إلا أن حارس الفدائي، رامي حمادة تصدى لها بنجاح.

وواصل منتخب النشامى ضغطه في مباراة فلسطين والأردن اليوم، وتحسن أداء الفدائي بعد ذلك، وبدأ في الضغط وسط تألق من حارس المرمى عامر شفيع.

وكاد منتخب النشامى أن يُسجل هدفًا بتسديدة صاروخية للاعب عبد الرحمن السكون، إلا أنها هزت الشباك من الخارج، ورد الفدائي بكرة رأسية، لينتهي الشوط الأول من مباراة فلسطين والأردن بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة فلسطين والأردن اليوم، حاول اللاعبون البحث عن هدف لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن دفاع الفدائي تألق أمام هجوم منتخب النشامى الذي عانى من الرقابة الصارمة.

وبعد نهاية مباراة فلسطين والأردن اليوم، ضمن منتخب النشامى التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 كمتصدر لمجموعته، فيما رفع الفدائي رصيده إلى نقطتين، ليُحافظ على آمله في الصعود ضمن أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مباراة فلسطين والأردن اليوم، كالتالي، الأردن في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، ثم الكانجرو الأسترالي بـ6 نقاط، يليه منتخب فلسطين برصيد نقطتين، وتذيل النسور بنقطة واحدة.