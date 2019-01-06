فلسطين تتعادل مع #سوريا .. وتحصد نقطة تاريخية في آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة سوريا وفلسطين، التي أُقيمت على إستاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأت مباراة سوريا وفلسطين بشكل سريع من لاعبي صقور قاسيون، وأضاع عمر خربين فرصتين، فيما اعتمد منتخب الفدائي على التكتل الدفاعي بتثبيت 6 لاعبين في الخط الخلفي، وأمامهم 3 لاعبين لتعطيل الهجمات.

وأجرى صقور قاسيون تبديلًا اضطراريًّا في الدقيقة 39 بخروج اللاعب أسامة أومري ودخول يوسف قلفا بدلًا منه، لينتهي الشوط الأول من مباراة سوريا وفلسطين بالتعادل بدون أهداف.

وكثف صقور قاسيون الهجوم في الشوط الثاني، وكاد أن يهز عمر السومة الشباك من تسديدة قوية، إلا أنها مرت بعيدة عن المرمى، وأرسل عمر خربين كرة عرضية، كاد أن يحولها محمد صالح في شباك فريقه.

وحصل محمد صالح على البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء في الدقيقة 69 من أحداث مباراة سوريا وفلسطين اليوم، ليُكمل منتخب الفدائي اللقاء بعشرة لاعبين.

وحاول صقور قاسيون استغلال النقص العددي وتسجيل هدف الفوز، إلا أن دفاع وحارس مرمى الفدائي نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك، لتنتهي مباراة سوريا وفلسطين بالتعادل السلبي.

وتُعد هذه النقطة الأولى هي التي يُحققها منتخب فلسطين لكرة القدم في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا.