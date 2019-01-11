فلسطين ضد أستراليا .. الكانجرو يفوز بثلاثية ويُنعش آماله الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة فلسطين ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز الكانجرو الأسترالي بثلاثية دون رد على منتخب “الفدائي”.

وبدأت مباراة فلسطين ضد أستراليا بشكل سريع، وتمكن الكانجرو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 18، عن طريق اللاعب ماكلارين، وبعد مرور 3 دقائق؛ أضاف أوير مابيل الهدف الثاني في شباك الفدائي.

واستمر ضغط الكانجرو الأسترالي بحثًا عن هدف جديد، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة فلسطين ضد أستراليا بتأخر منتخب الفدائي بهدفين نظيفين.

وواصل لاعبو الكانجرو الأسترالي ضغطهم لزيادة عدد الأهداف في الشوط الثاني، ونجح النجم أبوستولوس جيانو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة فلسطين ضد أستراليا اليوم، بهزيمة الفدائي بثلاثية.

وكان الكانجرو الأسترالي حامل لقب البطولة القارية، قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الأردن في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، قبل أن يفوز في مباراة فلسطين ضد أستراليا اليوم، ليُنعش آماله في التأهل إلى الدور التالي، والمنافسة على اللقب.

وبعد مباراة فلسطين ضد أستراليا اليوم، يتصدر منتخب الأردن الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل إلى الدور التالي، ثم الكانجرو الأسترالي بـ3 نقاط، فيما يملك منتخبا سوريا والفدائي نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى.