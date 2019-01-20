فلكية جدة: خسوف للقمر بسماء المملكة في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن معظم مناطق السعودية ستشهد خسوفًا جزئيًا للقمر قبل شروق شمس يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 1440 الموافق 21 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) باستثناء المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية من المملكة، وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة.

ولفت أبو زاهرة، في بيان، إلى أنه بشكل عام فإن هذا الخسوف القمري في الأساس هو “خسوف كلي” تشاهد كافة مراحله على مستوى الكرة الأرضية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الأطلسي وأقصى غرب أوروبا وأقصى غرب إفريقيا ويستمر في شكله الكلي لمدة ساعة ودقيقتين (62 دقيقة)، ويشاهد جزئيًا من وسط وشرق أفريقيا وآسيا .

وتابع، سوف تتفاوت نسبة خسوف القمر في مناطق السعودية حيث ستحظى المناطق الشمالية الغريبة بأعلى نسبة في الجزء المخسوف من قرص القمر وتنخفض النسبة نحو المنطقة الوسطى وجنوب المملكة، حيث ستكون نسبة الجزء المخسوف من قرص القمر في مكة المكرمة (34%)، المدينة المنورة (52%)، الرياض (1%)، جدة (40%)، حقل (95%)، ضبا (84%)، القريات (87%)، طريف (80%)، تبوك (79%)، الوجه (76%) تيماء (66%)، أملج (69%)، العلا (67%) سكاكا (62%)، دومة الجندل (64%)، عرعر (60%)، ينبع البحر (58%)، مستورة (48%)، رابغ (44%)، ثول (43%)، ذهبان (41%)، حائل (41%)، رفحا (35%)، مهد الذهب (33%)، الطائف (29%)، الليث (25%)، بريدة (25%)، الرس (20%)، تربه (20%)، عفيف (19%)، عنيزة (19%)، القنفذة (17%)، بلجرشي (17%)، الباحة (17%)، الزلفي (14%)، حفر الباطن (13%)، الغاط (12%) الدوادمي (11%)، القيصومه (11%)، النماص (11%)، بارق (11%)، تنومه (10%)، بيشة (11%) المجمعة (9%)، شقراء (9%) حوطة سدير (8%)، أبها (7%)، القويعية (6%)، فرسان (6%)، خميس مشيط (6%)، جيزان (4%)، ضرما (2%)، المذنب (1%)، وداي الدواسر (1%).

وأكد أبو زاهرة: أما بالنسبة لباقي مناطق الوطن العربي سيشاهد الخسوف جزئيًا في الكويت والعراق والأردن ووسط وشرق سوريا وشرق ووسط السودان، ولن يشاهد الخسوف الجزئي في دولة الإمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين والصومال وجيبوتي وجزر القمر واليمن، في حين أن الخسوف سوف يشاهد كليًا في المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر وأقصى غرب السودان وغرب سوريا ولبنان وفلسطين.

وتابع: سوف يتميز هذا الخسوف الكلي للقمر أنه يتزامن مع وقوع القمر في أقرب مسافة إلى الأرض (الحضيض) أو ما يسمى “البدر العملاق”، حيث سيكون حجم قطره الظاهري وإضاءته أكبر من معظم أقمار البدر الأخرى.

وأضاف: من مميزات هذا الخسوف الأخرى أن الراصدين في وسط وشرق ليبيا ومصر وغرب سوريا وفلسطين ولبنان سيتمكنون من رؤية منظر نادر جداً، حيث تُرصد الشمس أثناء شروقها والقمر المخسوف كليًا في وقت واحد فوق الأفق وهي ظاهرة وبحسب الهندسة السماوية لا يمكن أن تحدث.

ولفت إلى أن الخسوف الجزئي سيبدأ في نفس التوقيت في كافة مناطق السعودية والوطن العربي عند الساعة 6:33 صباحًا بتوقيت السعودية (3:33 صباحًا بتوقيت غرينتش)، حيث يبدأ القمر في الدخول إلى ظل الأرض ويبدأ تدريجيًا يفقد إضاءته من أعلى يساره بالنسبة للراصد، وخلال مرحلة الخسوف الجزئي فإن ظل الأرض الساقط على القمر يكون متقوسًا ما جعل القدماء يتوصلون لحقيقة أن الأرض كروية الشكل.