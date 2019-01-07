فلكية جدة: هلال جمادى الأولى يزين سماء المملكة الليلة

المواطن - الرياض

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان، أن هلال جمادى الأولى لسنة 1440 يرصَد بعد غروب شمس يوم الاثنين 7 يناير 2019 ومع الانتقال نحو بداية الليل بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بسماء السعودية والوطن العربي وهي فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنه بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس خلال الليالي المقبلة مضاء بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأشار أبو زاهرة إلى أن القمر كان قد وصل يوم أمس الأحد 6 يناير لمرحلة الاقتران (المحاق) عند الساعة 4:28 صباحاً بتوقيت السعودية (1:28 صباحا بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس لم يكن مشاهداً في الوطن العربي.

من المعروف أن القمر يتحرك في المتوسط بحوالي 13 درجة شرقاً يومياً أمام النجوم في دائرة البروج. وفي الوقت نفسه وكما نشاهد من الأرض، تبدو أن الشمس ظاهرياً تتحرك درجة واحدة شرقاً يومياً وبعبارة أخرى، يتحرك القمر بمعدل 12 درجة شرق الشمس يومياً. هذه الحركة للقمر على قبة السماء بسبب حركة القمر في مدارة حول الأرض.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن القمر يغرب مبكراً ويترك السماء مظلمة، فضوء القمر في العادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.