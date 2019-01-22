فنانة كويتية تهاجم رهف محمد القنون: يا ويلك

المواطن - الرياض

وجهت فنانة وإعلامية كويتية هجوماً عنيفاً ضد الفتاة الهاربة رهف محمد القنون وذلك بعد أيام من هروبها إلى كندا.

وكتبت العيدان، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “يا ويلك من الله قهرتي أبوكي”.

يُذكر أن قضية رهف محمد القنون أثارت الرأي العام في المملكة وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

وكانت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، هي الأخرى قد علقت في وقت سابق على استقبال كندا للفتاة الهاربة ”رهف محمد القنون”، قائلة ” لهالدرجة معوركم المقاطعة السعودية، واضحة إنكم متعورين”.

وأضافت خلال برنامج ”هنا الكويت”، أن كندا هُزمت أمام السعودية عند أول اختبار لها، مشيرة إلى أن خروج الوزيرة الكندية لاستقبال الفتاة لا يعني أي انتصار لهم بل إنهم هُزموا باستغلال الفتاة.

وأكدت أن الفتاة رهف محمد القنون ما زال عقلها صغيراً ويمكن أن يكون تم التغرير بها واللعب في عقلها من قبل أي مؤسسة عبر الإنترنت.

وتابعت أن الجانب الآخر من القصة غير معروف. واستطرد فجر السعيد ساخرة: ” أستطيع أجيب 6 بذور من كندا بدولار لكل منهن وأطلع المطار أستقبلهن”، متسائلة لماذا لم تستقبل كندا اللاجئين؟!

واستطردت قائلة “السعودية أكبر من ذلك، السعودية دولة وتتعامل معهم كدولة” .

وشدّدت على أن الدولة السعودية من أكبر دول العالم، قائلة: ” راسها براس أمريكا ” . وكانت وزيرة الخارجية الكندية، قد استقبلت الفتاة الهاربة رهف محمد القنون، بالورود وعقدت مؤتمراً صحفياً عقب وصول الفتاة.