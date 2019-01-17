فنون الجوف تدعو الفنانين والفنانات للمشاركة في معرض مهرجان الزيتون

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

دعت جمعية الثقافة والفنون بالجوف، فناني وفنانات المنطقة المشاركة في معرض تشكيلي مستقل وورشة تشكيلية مفتوحة بمهرجان الزيتون الذي سينطلق يوم الأربعاء ١٧ /٥ /١٤٤٠ هـ.

وقال خالد العيسى رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف: إننا نرحب بالجميع من فنانين وفنانات ومبتدئين وهواة رسم، لافتًا إلى وجود مرسم خاص للطفل.

وبيَّن أن المعرض يأتي لإبراز أعمال الفنانين والخطاطين من خلال مشاركات متاحة لكافة الفنانين على مستوى المنطقة، في معرض الفنون التشكيلية مشيرا إلى أن من أراد المشاركة عليه الاتصال والتسجيل وتأكيد المشاركة مع مشرف لجنة الفنون التشكيلية بثقافة وفنون الجوف نصير السمارة.