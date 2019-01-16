فهد المولد: الأخضر قادر على الفوز أمام أي منتخب

المواطن - محمد سمعة

أكد فهد المولد لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي أن الأخضر قادر على الفوز أمام أي منتخب في بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث المولد في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وقطر قائلًا: منتخبنا قادر على الفوز أمام أي منتخب، منذ البداية ونحن عازمون على تحقيق لقب كأس آسيا، وكلاعب تابعت العديد من المباريات في بطولة كأس آسيا وجميع المنتخبات كان طموحها الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس.

وأضاف المولد: نحن تعاهدنا داخل الفريق أن يكون طموحنا هو الأعلى بين الفرق، وتأهلنا لدور الـ16 لا يعني أنه يجب التقليل من قيمة مباراة الغد أمام منتخب قطر، لقد تعاهدنا أن نلعب كل مباراة بأقصى ما نملك من قوة.

واختتم المولد حديثه قائلًا: نحن عازمون على تحقيق الكأس، لذا لا يهم من سنواجه في ثمن النهائي.

وتُقام مباراة السعودية وقطر غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة زايد الرياضية.