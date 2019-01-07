فهد المولد: دائمًا المنتخب السعودي مُرشح للفوز بـ كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر دائمًا مرشح للفوز ببطولة كأس أمم آسيا عند انطلاقها.

وتحدث المولد قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية قائلًا: دائمًا المنتخب السعودي مُرشح بقوة للفوز ببطولة كأس الأمم الآسيوية، ولدينا طموح كبير من أجل الفوز بالبطولة.

وأضاف المولد: صحيح أن المشاركة للأخضر في بطولة آسيا 2015، كانت مخيبة للآمال ولكننا عازمون على تحقيق أفضل النتائج والذهاب بعيدًا في بطولة كأس أمم آسيا الحالية.

وتابع فهد المولد حديثه قائلًا: مجموعة المنتخب السعودي ليست بالمجموعة السهلة، ولكن الأخضر لديه طموح أقوى من أي منتخب للعبور إلى أدوار متقدمة والمنافسة على البطولة.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه غدًا الثلاثاء، منتخب كوريا الشمالية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب مكتوم بن راشد.