فوائد صحية مذهلة لحليب النوق

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يمتاز حليب النوق بمحتواه الغني من الحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم، وفيتامين “سي” و”أ”.

ويحتوي هذا الحليب على مضادات للبكتريا، وعلى نسبة قليلة من اللاكتوز؛ لذلك لا يسبب متاعب لمن لديه حساسية من حليب البقر. ويمكنك تناول حليب النوق بهدف الوقاية من بعض الأمراض وعلاج البعض الآخر.

وإليك أهم فوائد هذا النوع من الحليب:

* حليب النوق غني بمضادات الأكسدة والبكتريا، والتي تجعله أداة للوقاية من السرطان.

* يحارب حليب النوق التهابات الجسم المختلفة، وخاصة التي تصيب الجهاز التنفسي.

* يحتوي حليب النوق على عنصر يشبه الإنسولين؛ ما يجعله وسيلة لضبط مستوى السكر بالدم.

* يمتاز حليب النوق بمحتواه الغني من البروتين، ونسبة الكولسترول القليلة فيه.

* تساعد بعض العناصر التي توجد في حليب النوق على خفض مستوى التوتر.

* حليب النوق من وسائل تخفيف أعراض الحساسية تجاه الأطعمة.