فواز القرني اتحاديًا لـ٤ سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، فواز القرني لمدة 4 مواسم، مُتمنيًا له التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير.

وكان نادي الاتحاد قد نجح في التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد صفقتين حتى الآن، الأولى؛ الإيفواري سيكو سانوغو قادمًا من يونج بويز السويسري، والثانية؛ الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لإبرام صفقات قوية لانتشال العميد من أزمته، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.