فوق هام السحب.. إطلاق أول قمر سعودي للاتصالات 5 فبراير

المواطن - الرياض

تقرر إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات SGS1، من قاعدة كورو في إقليم غويانا الواقع شمال أميركا الجنوبية، عند الساعة 11:55 من مساء الأربعاء 5 فبراير، بتوقيت المملكة.

وأعدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المتطلبات الفنية لهذا القمر بمشاركة الجهات المستفيدة في المملكة، فيما قامت شركة لوكهيد مارتن الأميركية بتصنيع واختبار وتشغيل القمر بمشاركة عدد من المهندسين السعوديين من منسوبي المدينة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الشركة المصنعة بهدف نقل وتوطين تقنية بناء وتصنيع الأقمار الصناعية وإجراء الاختبارات الوظيفية والبيئية.

ويأتي إطلاق القمر بعد وقوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مراحل تصنيعه خلال زيارته لمقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية في إبريل 2018، ووقّع ولي العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر بعبارة “فوق هام السحب”.

ويقدم القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النقل التلفزيوني والهاتف والإنترنت والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، كما يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك بالكامل للسعودية، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية.