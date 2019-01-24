فيتنام ضد اليابان .. الساموراي يواصل هوايته في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعبو الساموراي في حسم مباراة فيتنام ضد اليابان ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا 2019، لصالحهم بهدف دون رد.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم، بأداء لاعبي الساموراي في منافسات كأس آسيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف حساب “أوبتا”، بعد مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم، أن منتخب الساموراي نجح في الفوز بـ9 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة خلال آخر 10 لقاءات خاضها في منافسات بطولة كأس آسيا.

وأوضحت شبكة “أوبتا” الشهيرة أن هذه الإحصائيات تشمل جميع مباريات منتخب الساموراي في النسخة الحالية ببطولة كأس آسيا 2019، والتي كان آخرها مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم، ووصفت أداءه بـ”الإتقان”.

وقبل مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم، تألق منتخب الساموراي في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات من الفوز على تركمانستان، عمان وأوزبكستان.

وواجه الساموراي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، وتغلب على الأخضر بهدف دون رد، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها في مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم.

وبعد مباراة فيتنام ضد اليابان اليوم، سيواجه الساموراي المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019، ويأمل التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على اللقب القاري.