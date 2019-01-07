فيديو.. آل الشيخ يتفقد جناح وزارة التعليم في الجنادرية

فيديو.. آل الشيخ يتفقد جناح وزارة التعليم في الجنادرية

2019/01/07
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم، جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).

وأطلع معاليه خلال الجولة على أركان الجناح وما يضمه من مبادرات وأنشطة طلابية، مستمعًا إلى شرح عن التقنيات الحديثة والعروض التوعوية والأنشطة التثقيفية التي يقدمها الطلاب في الأركان.

وشاهد وزير التعليم عددًا من العروض التي تقدمها الفتيات على المسرح، بمشاركة عدد من إدارات التعليم بالمملكة، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.



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