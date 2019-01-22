فيديو.. آل الشيخ يعلن عن 3 مسابقات دينية والجوائز بالملايين.. تعرف عليها

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة، 3 مسابقات دينية والجوائز بالملايين.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه خلال المؤتمر مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان والجائزة الأولى 5 مليون ريال، ومسابقة أخرى لأجمل صوت لرفع الأذان والجائزة الأولى بقيمة 2 مليون ريال.

وأكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تعمل على تنفيذ المسابقة الدينية الخاصة بأجمل صوت أذان وأجمل تلاوة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة ثالثة، وهي رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.