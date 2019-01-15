فيديو.. أحمد موسى: أردوغان قال لترامب اللي انتوا عايزينه أعمله.. أنا خدامكم

المواطن - متابعة

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها أنقرة، أنها أدت إلى انهيار الليرة التركية.

وقال موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد ” مساء أمس إن ترامب حذر تركيا من ضرب الأكراد؛ وإلا سوف يدمرها ويدمر اقتصادها؛ موضحاً أن الليرة التركية انهارت بنسبة 30% بعد تلك التصريحات.

وأضاف “أردوغان أجرى اتصالاً بترامب وقال له: اللي انتوا عايزينه أعمله .. أنا خدامكم وتحت أمركم”.

ووجه الإعلامي أحمد موسى أيضاً رسالة لأردوغان قال خلالها: “متعملش دماغك بدماغ ترامب”.