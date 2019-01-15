فيديو.. أحمد موسى: أردوغان قال لترامب اللي انتوا عايزينه أعمله.. أنا خدامكم

فيديو.. أحمد موسى: أردوغان قال لترامب اللي انتوا عايزينه أعمله.. أنا خدامكم

2019/01/15
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - متابعة

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها أنقرة، أنها أدت إلى انهيار الليرة التركية.

وقال موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد ” مساء أمس إن ترامب حذر تركيا من ضرب الأكراد؛ وإلا سوف يدمرها ويدمر اقتصادها؛ موضحاً أن الليرة التركية انهارت بنسبة 30% بعد تلك التصريحات.

وأضاف “أردوغان أجرى اتصالاً بترامب وقال له: اللي انتوا عايزينه أعمله .. أنا خدامكم وتحت أمركم”.

ووجه الإعلامي أحمد موسى أيضاً رسالة لأردوغان قال خلالها: “متعملش دماغك بدماغ ترامب”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :