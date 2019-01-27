فيديو.. أحوال الطقس السيئة تقسم شاحنة إلى نصفين!

المواطن - متابعة

تسببت أحوال الطقس السيئة بروسيا في خروج شاحنة عن مسارها وانقسامها إلى نصفين؛ بسبب انتشار الجليد على الطريق وتزحلقها.

وبحسب موقع لايف ليك، وقع الحادث على طريق ساراتوف أوبلاست، بروسيا، حيث كانت السيارة تسير خلف شاحنة ضخمة وسرعان ما شاهد السائق شاحنة أصغر تأتي في الاتجاه المعاكس لهم ولتتفادى الاصطدام بالشاحنة التي بالمقدمة، أدار السائق عجلة القيادة بسرعة كبيرة لتنزلق على الطريق الجليدي الناتج عن أحوال الطقس السيئة.

وخرجت الشاحنة عن السيطرة بسبب أحوال الطقس السيئة وانقلب نصفها الأمامي بعد انقسامها إلى نصفين، ولكن لم يذكر الموقع أي معلومات عن وقوع إصابات، وانتهى بانتشار الحطام في كل مكان خاصة على بعد سنتيمترات من السيارة ملتقطة الحادث.