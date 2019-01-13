فيديو.. أراد اجتياز ساتر ترابي للبحث عن الفقع فكانت نهايته!

المواطن - الرياض

بعد هطول الأمطار يلجأ الكثيرون إلى البحث عن الفقع، لتكون بعض الأساليب كارثية تعود على أصحابها بالضرر، وقد يصل إلى الموت، وذلك خلال محاولة اجتياز السواتر الترابية والعقوم والشبوك للبحث عن الفقع.

وأظهر مقطع فيديو قائد مركبة أراد اجتياز ساتر ترابي فكانت هذه نهايته، حيث انقلبت السيارة به بشكل مروع، ولم يتبين حجم إصابته، أو مكان الواقعة.

ويكثر في هذه الأيام اجتياز السواتر الترابية والعقوم والشبوك بحثًا عن الفقع في عدة مناطق، مما يصاحبه تعريض المتجاوزين للعقوبات مثل السجن والغرامة المالية.

والكمأ أو الفقع أو نبات الرعد أو بنت الرعد أو العبلاج والترفاس هو اسم لعائلة من الفطريات تسمى الترفزية، وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمترًا تحت الأرض ويستخدم كطعام، وعادة ما يتراوح وزن الكمأة من 30 إلى 300 جرام، ويعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية.