فيديو.. أصغر بندقية في العالم بطول 37 سم
عيار 9 ملم وزنها 2 كجم بـ 1600 دولار

فيديو.. أصغر بندقية في العالم بطول 37 سم

2019/01/23
الساعة 2:35 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

نشرت الشركة المصنعة للأسلحة Sig Sauer مقطع فيديو حول مزايا ومواصفات البندقية الأصغر في العالم MPX Copperhead  التي تأتي بطول حوالي 37 سم، ووزن 2كجم وعيار الطلقة 9 ملم.

وطورت الشركة المصنعة نسختين من البندقية — للاستخدام المدني والعسكري، النسخة الأولى أشبه بالمسدس، أما النسخة الثانية فمصممة للضباط العسكريين وضباط إنفاذ القانون، وفيها وضع المنتجون عدة خيارات إضافية — على سبيل المثال، القدرة على استخدام كاتم الصوت، وكذلك تغيير وضع التصوير.

سيكون سعر MPX Copperhead في السوق 1600 دولار.



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