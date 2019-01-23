فيديو.. أصغر بندقية في العالم بطول 37 سم

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نشرت الشركة المصنعة للأسلحة Sig Sauer مقطع فيديو حول مزايا ومواصفات البندقية الأصغر في العالم MPX Copperhead التي تأتي بطول حوالي 37 سم، ووزن 2كجم وعيار الطلقة 9 ملم.

وطورت الشركة المصنعة نسختين من البندقية — للاستخدام المدني والعسكري، النسخة الأولى أشبه بالمسدس، أما النسخة الثانية فمصممة للضباط العسكريين وضباط إنفاذ القانون، وفيها وضع المنتجون عدة خيارات إضافية — على سبيل المثال، القدرة على استخدام كاتم الصوت، وكذلك تغيير وضع التصوير.

سيكون سعر MPX Copperhead في السوق 1600 دولار.

