فيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي فجر اليوم

المواطن - المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف وساحاته فجر اليوم الاثنين.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.