فيديو.. أمير الشرقية يكشف تفاصيل مشروع وسط العوامية

المواطن - الشرقية

كشف أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، أن مشروع تطوير وسط العوامية، بمحافظة القطيف، وصلت تكاليفه إلى مبلغ 238 مليون ريال، وهو في مراحل التسليم الابتدائي.

وأكد سعود بن نايف، في تصريحات إلى “العربية”، أن مشروع تطوير وسط العوامية هو المشروع الأهم، وحظي بعناية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موضحًا أن المشروع اعتمد على إزالة العشوائيات وإعادة تأهيل الموقع بالكامل، ليكون موقعًا يليق بوسط العوامية التاريخي، وذلك على مساحة 188 ألف متر.

وتحولت العوامية من بؤرة إرهاب إلى مركز حضاري يجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره، ليحل محل أوكار التطرف التي كان يتخذها البعض ملجأ له لتهديد أمن المملكة إلى معالم معمارية توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية لخدمة سكان وزوار القطيف، ليصبح مشروع وسط العوامية معلمًا بحد ذاته وقلبًا نابضًا للحياة، يجسد رؤية 2030.

وانطلق المشروع برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، حيث وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال شهر فبراير 2018م، معلنًا انطلاق هذا المشروع التنموي بوسط العوامية بمحافظة القطيف.

وبدأ تنفيذ المشروع في فبراير 2018م ليسير تنفيذه وفق الخطط والدراسات التي أعدت له مسبقًا، لتظهر ملامحها واضحة جلية في وقت قياسي؛ نظرًا لأهمية المشروع في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار البيئة الثقافية.