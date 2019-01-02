فيديو.. أمير عسير تركي بن طلال يصل مطار أبها لمباشرة مهام عمله

المواطن - عسير

وصل مساء اليوم الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، إلى مطار أبها وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة عسير.

وكان في مقدمة مستقبليه وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي سموه مساء اليوم في الصالة الملكية بالخالدية أصحاب المعالي والفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة.

#فديو ..

وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير #تركي_بن_طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير إلى مطار #أبها وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرا لمنطقة عسير . pic.twitter.com/efUA7mBEDG — إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 2, 2019