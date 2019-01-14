فيديو.. أمير نجران يجري تحليل السكر ويمازح الممرض

المواطن - نجران

أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، تحليل السكر، خلال جولته بالأجنحة المشاركة في معرض أسبوع التلاحم الوطني.

ووثق مقطع فيديو لحظة إجراء الأمير جلوي للتحليل، والحديث العفوي الذي دار بينه وبين الممرض.

وأوضح المقطع الممرض وهو يطلب من الأمير تناول “الحلا”؛ ليزول أثر الجرح موضع العينة، ليمازحه قائلاً ”شوفتكم هي الحلا”.

وقال أمير نجران خلال افتتاحه لأسبوع ”التلاحم الوطني“: ”إنّنا ننعم في هذه البلاد المباركة، بالعيش في ظلّ حكام يحكمون بشرع الله القويم، على أسس ثابتة، أرسى قواعدها الإمام الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ، ونعيش وسط شعب مسلم عربي أبي كريم عظيم ، فتميّزنا عن كلّ دول العالم بوحدة الدين والعرق والصف”.