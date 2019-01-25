فيديو.. أم كلثوم تصدح بعد 44 عامًا من وفاتها في شتاء طنطورة

المواطن - العلا

في مشهد فني وبديع وبتقنية الهولوجرام، جسدت الفنانة المصرية صابرين، شخصية كوكب الشرق أم كلثوم لتبدأ حفل اليوم الجمعة ضمن فعاليات شتاء طنطورة في العلا بأغنية “ألف ليلة وليلة”.

وتعود كوكب الشرق أم كلثوم للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى بعد 44 عامًا من وفاتها، على مسرح العلا بمهرجان شتاء طنطورة، لتشدو بأجمل أغانيها أمام الجمهور، لمدة تصل إلى ساعة ونصف بتقنية الهولوجرام، وهي مهمة تصدت لها بشغف الفنانة صابرين، التي برعت في تجسيد شخصية كوكب الشرق، في مسلسل تلفزيوني شهير قبل 20 عامًا.

الجدير ذكره أن الحفل سيُستَهَلّ بدايةً مع وصلة طربية مباشرة تقدمها سناء جميل، من عائلة الراحلة أم كلثوم، تغني فيها “أنساك”، كما يغني محمد الشرنوبي: “الهوى غلاب”، “دارت الأيام”، و”حيّرت قلبي”.

وبدوره يُطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، وهو العازف الوحيد الموجود اليوم ممن كان له شرف العزف مع فرقة أم كلثوم أثناء حفلاتها، ليعزف بعض المقطوعات المنفردة من أغنيات كوكب الشرق.

وأثار ربط المملكة بين الحفلات الموسيقية والمواقع الأثرية العريقة في البلاد، إعجاب الأوساط الثقافية على مستوى العالم، والتي رأت أن هذا الربط يخلق حالة فريدة لدى المشاهدين أو المشاركين في الحفلات والمحافل الثقافية المختلفة بالمملكة.

ويأتي اهتمام المملكة بتطوير واستكشاف مدينة العلا التزامًا بحماية تراثها الأثري والعماري والثقافي، حيث ترغب في تطوير جواهرها التاريخية الفريدة في محافظة العلا والترويج لها، وهي تعتبر نقطة التقاء الحضارات بفضل وقوعها في الجزء الشمالي الغربي من المملكة.