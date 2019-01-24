فيديو.. أول جندي بريطاني يطير ببدلة في العالم

المواطن - متابعة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يعرض أول جندي بريطاني في العالم يستطيع التحليق جوا.

وفقا لما نشرته الصحيفة، طار جندي المشاة بالمحرك المثبت على ظهره، وظهر يستعرض قدراته الجديدة، ثم توجه نحو جدار من الحجارة يرتفع لمسافة 2.4 متر، واستطاع الطيران أعلاه وتخطيه.

يطير ريتشارد براوننج، 39 عاما، بالبدلة التي تبلغ قوة محركها ألف حصان، في استعراض وفقا للتعليمات المتبعة للجهاز الذي أظهره يطير دون أي مجهود منه.

وهنأ كبار القادة العسكريين وغيرهم من المتفرجين العسكري البريطاني على الأداء المميز للبدلة التي تسير بسرعة 30 ميلا في الساعة.

وقال الجندي إنه يمكن أن تستخدم بدلة الطيران في عمليات القوات الخاصة.