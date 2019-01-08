فيديو .. أووه يا سعودي تُلهب أجواء مباراة السعودية وكوريا الشمالية

فيديو .. أووه يا سعودي تُلهب أجواء مباراة السعودية وكوريا الشمالية

2019/01/08
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حرصت الجماهير السعودية على تشجيع منتخب بلادها بالأغاني والأهازيج الشهيرة، وذلك خلال استراحة بين شوطي مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وغنت الجماهير السعودية أغنية “أووه يا سعودي” الشهيرة، والتي أشعلت حماس مدرجات جماهير الأخضر في ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب في دولة الإمارات.

وكان المنتخب السعودي أنهى الشوط الأول متقدمًا على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كل من “هتان باهبري ومحمد آل فتيل”.

ويستعد المنتخب السعودي يوم السبت المقبل لمواجهة منتخب لبنان في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا.



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